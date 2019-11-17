شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية محلية تطلب ضم حارس الاهلي في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى على لطفى حارس مرمى الاهلي ثلاثة عروض محلية خلال الفترة الأخيرة أبرزها من أنبي والاتحاد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ولا يشارك على لطفى مع الاهلي بشكل مُنتظم إذ يعتمد السويسري رينيه فايلر على محمد الشناوي في المباريات بشكل اساسي ويجلس شريف إكرامي على دكة الأحتياطي ويتواجد لطغي كحارس ثالث في الفريق.
عدم مشاركة على لطفي مع الاهلي في المباريات لفترة طويلة جعلت أكثر من نادً محلي يرغب في التعاقد معه خلال يناير المقبل ويأتي في مقدمة هذه الأندية، أنبي والإتحاد بجانب عروض أخرى محلية.
يذكر أن على لطفي إنتقل للأهلي في يناير قبل الماضي من إنبي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.
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