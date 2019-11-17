7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، مفاوضات أهلاوية لتخفيض "ملايين" رمضان صبحي في هيدرسيفيلد

سوبر كورة.. تعديلات جديدة منتظرة بجدول مباريات الدوري بعد غلق ملعب برج العرب

يجري اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعديلات جديدة علي مباريات الدوري المصري الممتاز عقب إعلان إدارة برج العرب إغلاق الملعب لمدة 3 أشهر لإجراء أعمال صيانة.

صور.. منتخب مصر يؤدى أول مران جماعى فى جزر القمر

خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أولى تدريباته الجماعية مساء اليوم على الملعب الفرعي للاستاد الذي يستضيف مباراته أمام جزر القمر الاثنين المقبل بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

مفاوضات أهلاوية لتخفيض "ملايين" رمضان صبحي في هيدرسيفيلد يحاول مسئولو النادي الاهلي خلال الفترة الحالية تقليل المبلغ الذي طلبه نادي هيدرسيفليد الإنجليزي للاستغناء عن رمضان صبحي للقلعة الحمراء نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري. الزمالك يحصل على موافقة بخوض مبارياته على ستاد القاهرة ويفصله "خطوة" كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك عن حصول النادى الأبيض على موافقة من هيئة ستاد القاهرة لخوض مباريات الفريق الأبيض المختلفة على الاستاد الدولى عقب نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المُقامة حاليًا فى مصر. إصابة اكرم توفيق فى تدريبات المنتخب الاولمبى Advertisements تعرض اكرم توفيق لاعب وسط المنتخب الاولمبي لكدمة قوية في الركبة خلال مران الفراعنة اليوم على ملعب بتروسبورت.

فيديو وصور.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش بعد انتهاء الراحة السلبية

يواصل فريق الكرة الأول بالأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر، تدريباته الجماعية على ملعب التتش، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة أمس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للارتباطات المقبلة محلياً حيث سيلعب مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم أمام النجم الساحلي بتونس يوم 29 الشهر الجاري في إنطلاق منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.