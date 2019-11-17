عطيه صابر مديرا فنيا للزرقا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو الزرقا برئاسة سمير موسى مع عطيه صابر نجم الإسماعيلى الأسبق لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما قاد رئيس النادى فريقه خلال الفترة الماضية من المقرر أن يقود عطيه صابر مران الفريق غدا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بناء علي قرار اتحاد الكرة بإعادة المباراة التى كان مقرر إقامتها الإثنين الماضى . كان فريق الزرقا قد خسر اليوم على ملعبه أمام النصر بركلات الجزاء الترجيحية فى الدور التمهيدى بكأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما .

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