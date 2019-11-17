شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حراس المنتخب الأولمبى يستخدمون حيلة ذكية للثأر من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب التدريبات اليوم عقب الراحة التي منحها للاعبين أمس، استعدادا لموجهة منتخب جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيرة جنوب أفريقيا الثلاثاء القادم، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تمكن الفراعنة من التأهل بالعلامة الكاملة، وحصد الـ9 نقاط عقب الفوز على مالي وغانا والكاميرون.

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