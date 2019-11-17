شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة سيراميكا غدا لمناقشة أزمة مباراة الزرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا اجتماعا عصر غدا الأحد لبحث قرار اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الفريق مع الزرقا الأربعاء المقبل .

كان أحمد حمدى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا قد ألغى اللقاء بعد 20 دقيقة من بدايته لعدم وجود الزرقا طبقا للوائح ، وهو ما أدى لإحالة الأمر لإتحاد الكرة الذى قرر إعادة المباراة بناء على تقارير حكم المباراة .

ومن المقرر أن يخرج مسئولو سيراميكا كليوباترا ببيان رسمى سواء بالموافقة على خوض اللقاء فى موعده ، او تصعيد الأمر برفض اللعب بشكل رسمى .