شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتأكد من جاهزية أكرم توفيق لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطمئن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على سلامة أكرم توفيق لاعب وسط شباب الفراعنة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ركبة الساق الأيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت.

وأكد الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى تحت إشراف الدكتور أيمن زين، لشوقى غريب أن اصابة أكرم توفيق "بسيطة" ولن تمنعه من المشاركة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر حاليًا.

وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى فضّل عدم مشاركة أكرم توفيق في باقي المران الجماعى اليوم، حيث خضع لجلسات "ثلج" على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة.

كما خضع باقى اللاعبين الذين شاركوا بصفة اساسية فى المباريات الثلاثة الماضية أمام مالى وغانا والكاميرون برنامج استشفاء خاص، منعًا لتعرضهم للإجهاد.