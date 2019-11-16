إبراهيموفيتش يضع شروط العودة للدوري الإيطالي 

السبت 16 نوفمبر 2019

أعلن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش منذ أيام انتهاء علاقته بنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعد موسمين قضاهم السلطان في الدوري الأمريكي.



وفي سياق متصل أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب في راتب شهري قدره مليون يورو للموافقة على العودة للدوري الإيطالي.

وذكر تقرير لصحيفة "لا ريبوبليكا" : أن راتب المليون يورو هو شرط إبرا للعودة لأحد أندية ميلان و بولونيا و روما و نابولي و فيورنتينا الذين أبدوا رغباتهم في ضم اللاعب ذو الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

ميلان يرغب زلاتان بسعرٍ أقل

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وأشار تقرير لموقع فوتبول إيطاليا إلى أن ميلان هو الفريق الأوفر حظاً للحصول على خدمات نجمه السابق، ولفتت إلى رغبة الإدارة في أن خفض سقف مطالب المُهاجم السويدي إلى أربعة ملايين يورو لمدة ستة أشهر.

هل يعود زلاتان لأحضان الميلان

وسبق لإبراهيموفيتش تمثيل ألوان الروسونيري في الفترة بين 2010 و 2012، وسجل 56 هدفاً في كل المُسابقات مع النادي الإيطالي.

أندية لعب لها زلاتان

يذكر أن النجم السويدي لعب في إيطاليا للكبيرين يوفنتوس و إنتر ميلان، إضافة لأندية مالمو السويدي، وأياكس أمستردام الهولندي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وكانت محطته الأخيرة في بلاد العام سام لاعباً لناديها لوس أنجلوس جالاكسي.