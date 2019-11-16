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شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
بعد نجاح كارفخال واستمرار هيمنته ، على منطقة الجهة اليمنى الخاصة بفريق ريال مدريد، يسعى الملكي لإيجاد خليفة الإسباني المخضرم والاعتماد عليه خلال السنوات المقبلة.
وذكر موقع " ديفنسا الإسباني"، إلى استمرارية ريال مدريد بالبحث عن مزيد من دعم الفريق بمواهب للمستقبل، بحيث أن إدارة الملكي تراقب بقوة موهبة بيرو الشابة "كلويفرت أغيلار" حتى يكون تماما موهبة جديدة قادمة كما حدث مع مارسيلوا بالماضي أو فينسيوس جونيور ورودريجو حاليا كي تبقي الإدارة على طريقتها في بناء أجيال وأجيال للفريق على مدى بعيد من الزمان.
ويعد كلويفرت من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية قبل الدفاعية نظرا لتمكنه من المرواغات والمهارات على حساب خصومه مع التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لذا سيكون الميرنجي على موعد مع صراع مانشستر سيتي، الذي أبدى رغبته بضم اللعب.
جدير بالذكر أن لدى ريال مدريد موهبة أخرى بالطريق للعودة عما قريب بذات المركز، وهو المغربي أشرف الهداف المدافع المعار لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني المتألق بقوة منذ منتصف الموسم الماضي.
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