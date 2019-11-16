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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يقترب من تدعيم صفوفه بصفقة نارية جديدة والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
بات دور لاعب منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي "أولفيه جيرو" غير واضحا مع فريقه رفقة مدربه لامبارد، حيث سيطر تامي إبراهام وميتشي باتشواي على المنقطة الخاصة بالغزارة التهديفة، بعدما نجحا في تسجيل وصناعة عدة أهداف.
وتشير عدة تقارير أوروبية، إلى عزم إدارة إنتر ميلان بقيادة "كونتي" لجلب أولفيه جيرو خلال انتقالات يناير أو مع بداية الموسم المقبل والأقرب بيناير.
وكان جيرو نجم البلوز خلال العام الماضي على المستويين المحلي والأوروبي بوجه خاص، بحيث أنه كان هداف الدوري الأوروبي وساهم بقوة في حصد الأزرق للقب الاغلى.
جدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل المرتبة الثانية في سلم الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس، بينما يبتعد شيئا فشيئا عن التأهل من دوري مجموعات أبطال أوروبا للدور الثاني بعد الهزيمة الدرامية من بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدفين.
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