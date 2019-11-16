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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطلة أوكرانيا للملاكمة بسبب "السماعات" والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
بطلة أوكرانيا للملاكمة
أعلن الاتحاد الأوكراني للملاكمة عن مصرع البطلة الشابة، أمينة بولاخ (18 عاما)، بعد أن صدمها قطار متجه من العاصمة كييف إلى مدينة فيودوسيا.
وقالت الشرطة الأوكرانية إن الفتاة كانت في طريقها إلى المنزل قادمة من الصيدلية، واستخدمت سماعات الأذن فلم تسمع صوت اقتراب القطارا الذي دهسها، يوم الخميس الماضي.
وأحرزت أمينة بولاخ لقب بطلة أوكرانيا، وتوجت بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا للشابات، والتي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا.
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