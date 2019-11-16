انت الان تتابع بعكس أوزيل .. لاعب شالكه يقرر ارتداء قمصان تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد كوتشو في لقاء جمع شالكه وبايرن ميونيخ.

قرر لاعب من أصل تركي يصفه مدربون ألمان بالـ"موهبة الكبيرة" اللعب لصالح منتخب تركيا بدلاً من ألمانيا. فيما نقل عن الاتحاد التركي لكرة القدم قوله "هذه المرة ظفرنا".

قرر أحمد كوتشو لاعب نادي شالكه الألماني اللعب لصالح منتخب تركيا بدلاً من المنتخب الألماني تحت 21 عاماً. القرار جاء بعد تسميته للعب في منتخب تركيا الأول، من قبل المدرب سينول غونيز، ومن المحتمل أن اللاعب المولود في ألمانيا في مدينة غيلزنكيرشن سيشارك مع منتخب تركيا، حيث يعود أصل والديه في لقاء منتخبي تركيا وأندورا ضمن تصفيات الأمم الأوروبية 2020، يوم غد الأحد.

مايكل شونفايتس كبير مدربي المنتخبات تحت عمر 21 عاماً أعرب عن أسفه لقرار أحمد كوتشو. وقال: "نحن نعتقد أنه موهبة كبيرة، قبل مدة كنا على اتصال معه بشأن انضمامه إلى منتخب تحت 19 عاماً ومن ثم تحت 21 عاماً"، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "بيلد" الرياضي.

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ونقل الموقع نفسه تصريحا للاتحاد التركي لكرة القدم جاء فيه: "هذه المرة لم تنجح ألمانيا، بدلاً عن أوزيل ظفرنا بكوتشو". في إشارة إلى لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل الذي لبس قمصان المنتخب الألماني بدلاً من التركي وكانت بدايته في غيلزنكيرشن أيضاً.

ولعب كوتشو لمنتخب تركيا تحت 21 عاماً لكن عينيه كانتا على اللعب ضمن صفوف المنتخب الأول، ويلعب في مركز قلب الدفاع، وهو من مواليد الأول من مارس/ آذار 2000. يذكر أن قيمة خدماته في سوق انتقالات كرة القدم تبلغ 4.5 مليون يورو.