شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ«جمعة» لتحديد موقفه من الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد جمعة، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى والمنتخب الوطنى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق البورسعيدى أمام إف سى نواذيبو، بطل موريتانيا، فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال معسكر المنتخب الأخير فى برج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة كينيا، التى أُقيمت الخميس الماضى، فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وسادت حالة من الصدمة داخل الجهاز الفنى للمصرى، بقيادة إيهاب جلال، بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى الركبة، على أثر كرة مشتركة مع أحد زملائه بالمنتخب، ولذلك تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق «جمعة» بمواجهة بطل موريتانيا، المقرر إقامتها 29 نوفمبر الجارى، خارج ملعبه.