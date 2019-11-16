شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد 3 ملايين دولار للاستغناء عن عبدالرحمن مجدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مسؤولو النادى الإسماعيلى 3 ملايين دولار للاستغناء عن عبدالرحمن مجدى، لاعب الفريق، الذي نجح في جذب الأنظار إليه خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتلقى عبدالرحمن مجدى العديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية من أندية في الدورى السعودى والكويتى للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتى ذلك في الوقت الذي رفض فيه الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للفريق، الاستغناء عن اللاعب في الموسم الحالى، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى، ورهن المدير الفنى الصربى الموافقة على رحيل عبدالرحمن مجدى بتوفير البديل المناسب.

على جانب آخر، أصبح الفريق مهدداً بفقدان همام طارق في مواجهة الجزيرة الإماراتى بسبب مشاركته مع منتخب العراق في بطولة خليجى 24، التي تنطلق 26 نوفمبر الجارى بقطر، وهو نفس موعد مباراة الإسماعيلى مع بطل الإمارات بالبطولة العربية، ولذلك يسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين لتعويض غياب همام المحتمل عن صفوف الدراويش، الذي يأمل لاعبوه في الحفاظ على تقدمهم بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.