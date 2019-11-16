شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يستقر على تشكيل المنتخب أمام جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على إجراء عدة تعديلات على تشكيل الفراعنة الذى سيخوض به مباراة جزر القمر، المقرر لها غدا الإثنين، فى إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وتعادل المنتخب الوطنى، مع المنتخب الكينى بنتيجة 1-1، وهو ما ترتب عليه احتلال منتخب جزر القمر، صدارة المجموعة بعد فوزه خارج الديار على توجو. ويخوض المنتخب، مرانه الأساسى مساء اليوم «الأحد» فى جزر القمر، استعدادا للمباراة المرتقبة غدا، أمام جزر القمر، بحثا عن تعديل الأوضاع واحتلال صدارة المجموعة، وتعويض ما حدث أمام المنتخب الكينى، ويذكر أن المنتخب الوطنى قد خاض مرانه الأول له عقب وصوله أمس الجمعة على متن طائرة خاصة، أمس السبت على ملعب قريب من فندق الإقامة.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للفراعنة، استقر البدرى على إجراء تعديلات على تشكيلة الفراعنة فى لقاء جزر القمر بعد تحفظه على الأداء بشكل عام فى لقاء كينيا.

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واستقر البدرى على منح رامى ربيعة أو باهر المحمدى الفرصة فى قلب الدفاع، بجانب إشراك أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر، وذلك على حساب محمود علاء وعبد الله جمعة، بعد ما شهده لقاء كينيا من تذبذب فى المستوى الدفاعى للفريق.

كما أبدى البدرى، تحفظه على أداء الثنائى محمد مجدى أفشة وحسين الشحات، فى مباراة كينيا خصوصا من الناحية البدنية، بعد ظهورهما بشكل سيئ خلال المباراة، ويدرس البدرى، إعادة محمود عبد المنعم كهربا، للمشاركة فى مركز الجناح المهاجم، والدفع باللاعب حسام حسن مهاجم سموحة أساسيا، وللاستفادة من قدراته كمهاجم صريح، وكذلك الاستفادة من قدرات كهربا فى قيادة الفريق هجوميا وصناعة الأهداف.

ويسعى مدرب الفراعنة، أيضًا للعب بثلاثى ارتكاز فى خط الوسط بالدفع بمحمد الننى على حساب أفشة للمزيد من التأمين الدفاعى ومنح حرية أكبر فى الانطلاقات للجناحين كهربا وتريزيجيه، وللسيطرة على وسط الملعب وتجنب تكرار ما حدث أمام المنتخب الكينى، حيث كان خط وسط المنتخب من أسوأ الخطوط فى الملعب، بالإضافة إلى أن البدرى يرغب فى عدم الخسارة فى هذه المباراة المصيرية، حيث إن التعادل يبقى على آمال المنتخب أما الخسارة فستسهل مهمة جزر القمر وتعقد من فرص المنتخب الوطنى، وخصوصا فى حالة فوز المنتخب الكينى على نظيره توجو فى المباراة التى تقام غدا فى نفس الجولة.

وكان المنتخب قد ظهر بشكل سيئ ومخيب لآمال وطموحات الجماهير التى كانت تنتظر تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، ولا سيما أن المنافس ليس بالخصم الشرس، فى الوقت ذاته، تصدرت جزر القمر مجموعة مصر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية مستغلة تعثر الفراعنة لتفوز على توجو وتتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» أبلغ اتحاد الكرة بنقل المباراة من ملعب مالوزينى المغطى بالنجيل الصناعى إلى ملعب آخر مغطى بالعشب الطبيعى.