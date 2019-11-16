شكرا لقرائتكم خبر عن روما مع النمور حتى 2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي رومارينهو عقدا احترافيا لمدة موسمين حتى العام 2022، وتمت مراسم توقيع العقد بمقر النادي بحضور نائب الرئيس المشرف العام على الفريق الكروي الأول أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع،وبذلك قطعت الإدارة الاتحادية الطريق على نادي كورينثيانز البرازيلي والأندية الخليجية والمحلية، التي أبدت رغبتها في كسب خدمات اللاعب بداية من مطلع يناير 2020.

وانفردت "الخليج 365" بتفاصيل تجديد عقد روما وتابعت المفاوضات بين اللاعب والإدارة الاتحادية خطوة بخطوة حتى لحظة الإعلان الرسمي مساء أمس من قبل المركز الإعلامي بالنادي، وأسهمت توصية المدرب الهولندي تين كات في تعجيل حسم ملف التجديد، إذ سبق له الإشراف على رومارينهو إبان تدريبه الجزيرة الإماراتي، ويعتبر روما أحد الركائز الأساسية في كتيبة النمور الاتحادية.

من جهته، تمنى رئيس النادي أنمار الحائلي التوفيق للاعب رومارينهو في مسيرته مع الفريق الاتحادي، وأن يواصل تقديم العطاء المميز منذ انتقاله إلى صفوف العميد.