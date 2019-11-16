شكرا لقرائتكم منتخب الكرة النسائية يتسعد لأمم أفريقيا بمعسكر لمدة 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتقام التدريبات علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة علي مدار الايام الثلاثة وفضل حسين عبد اللطيف المدير الفني اقامة التدريبات في السادسة مساء مراعاة لظروف دراسة اللاعبات. ويضم المعسكر 31 لاعبة فرح سمير والهام هاني وايمان حسن وهنا وجيه وهدي ويارا ياسر وهاجر احمد وامل ناصر واسراء فرج وندي عماد ومروة طلعت وندي الغريب ودانا ندي وليلي شريف ونادين غازي وشروق ابراهيم واميره محمد بالاضافة الي نادين الشافعي وليلي سيف وندي خالد وجايدا المستكاوي وملك شوكت ونور عبد الواحد وفاطمة رجب وجنا موسي ومي مجدي وأمينة مصطفي وهنا ابو جبل Advertisements ويغيب عن المعسكر الرباعي حبيبة خالد وهدي شكري وسيلينا صاروفيم ومطار السيد للاصابة من ناحية اخرى تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من اتحاد شمال افريقيا بشان اقامة دورة شمال افريقيا الودية تحت 21 سنة بالجزائر والتي تم تحديد موعدها يوم 20 ديسمبر القادم وتدرس الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية امكانية خوض منافسات دورة شمال افريقيا كونها احتكاك قوي للاعبات علي مستوي دولي قبل خوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

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