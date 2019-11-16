شكرا لقرائتكم "كرة التنس" تُجهز حراس المنتخب الأولمبى للثأر من جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب التدريبات اليوم عقب الراحة التي منحها للاعبين أمس، استعدادا لموجهة منتخب جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى فى المنتخب الأولمبي، عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، تدريبات خاصة تحت أشراف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى والتي ظهرت خلالها " كرة التنس " في التدريبات.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيرة جنوب أفريقيا الثلاثاء القادم، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تمكن الفراعنة من التأهل بالعلامة الكاملة، وحصد الـ9 نقاط عقب الفوز على مالي وغانا والكاميرون.

وتسعى كتيبة شوقي غريب بالفوز بالمباراة والصعود الى المباراة النهائية والصعود الى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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كرة تنس فى مران شباب الأولمبى



كرة تنس فى مران شباب الأولمبى



كرة تنس فى مران شباب الأولمبى