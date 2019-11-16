شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على موافقة لخوض مبارياته على ستاد القاهرة عقب بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك سينقل الزمالك مبارياته المحلية والأفريقية على ستاد القاهرة الدولى حيث يخوض الفريق مبارياته هذا الموسم على ستاد السلام انتظارا لنهاية البطولة والعودة لخوض المباريات على ستاد القاهرة عقب الخطوة الأخيرة التى تنتظرها إدارة الأبيض وهي وصول الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لاتحاد الكرة خلال الفترة الجارية.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى حالياً فى المباراة التى ستقام يوم 25 من شهر فبراير الجارى، على ستاد السلام، لكون الفريق البترولى صاحب الملعب وقام بتحديد الاستاد الأخير لاستضافة المباراة فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز ثم سيخرج الأبيض لملاقاة مازيمبى فى الكونغو، فى اللقاء المحدد له 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز وبذلك ستكون عودة الأبيض إلى ستاد القاهرة فى شهر ديسمبر المقبل.
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