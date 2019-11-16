شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا بمعنويات مرتفعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واشتمل المران علي ثلاث فقرات، بدأت بالاحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات الجزاء تحت أشراف الكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وكان الجهاز الفني الذي يضم معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض المدربين وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي والدكتور كمال عبدالواحد اخصائي الأحمال قد عقدوا محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.

وفي الوقت نفسه يقوم الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح اخصائي التأهيل بالعمل المتواصل من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء.

وعلي الجانب الآخر قام الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب ومعاونيه أيمن سليمان ومحمد عشري وعيد سليمان بالاطمئنان علي كافة الترتيبات الإدارية.

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وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد عقد اجتماعا بالجهاز المعاون كاملا عقب التأهل وحدد مهام كل فريق سواء فني أو طبي وإداري ووجه لهم الشكر علي مجهودهم خلال الفترة الماضية متمنيا أن يحالف التوفيق الجميع من أجل تحقيق الهدف وهو الوصول للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.