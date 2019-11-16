شكرا لقرائتكم إصابة أكرم توفيق فى مران المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت الكدمة في الركبة اليمنى وغادر بعدها المران حيث خضع للفحص من الدكتور ايمن زين طبيب الفريق. وفضّل زين عدم مشاركة توفيق في باقي المران حيث خضع لجلسات ثلج على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة. وبدأ المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

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