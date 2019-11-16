كاسونجو فى الزمالك لتحديد مصيره...

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جدة - عمرو شويل تواجد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك فى مقر النادى الأبيض، اليوم السبت، وذلك لعقد اجتماع مع إدارة الكرة بالنادى الأبيض، لحسم موقفه خلال الفترة القادمة. وجاء اجتماع الكونغولى كاسونجو مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى فى حضور بلال نظير وكيل أعمال اللاعب. وفسخ كاسونجو عقده مع الوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته ليعود إلى القلعة البيضاء وتشير جميع الأنباء الواردة من داخل الزمالك عن قيده فى شهر يناير المقبل ضمن قائمة الفريق لتعزيز خط الهجوم.

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