شكرا لقرائتكم كاسونجو فى الزمالك لتحديد مصيره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفسخ كاسونجو عقده مع الوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته ليعود إلى القلعة البيضاء وتشير جميع الأنباء الواردة من داخل الزمالك عن قيده فى شهر يناير المقبل ضمن قائمة الفريق لتعزيز خط الهجوم.
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