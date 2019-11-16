شكرا لقرائتكم تكريم الشباب المتطوع فى بطولة أمم إفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصفت الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات، جميع الشباب المتطوع فى تنظيم البطولة التى أقيمت فى مصر على مدار الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري بأنهم (شركاء النجاح) ويتمتعون بقدرٍ كبيرٍ من المسئولية تجاه خدمة الوطن بما قدموه من جهدِ تطوعى أثناء البطولة أسفر عن نجاحها بشكل لافت، مقدمة الشكر لكل المؤسسات والأجهزة التنفيذية واللجنة المنظمة للبطولة على أدوارهم في تحقيق أعلى درجات النجاح بالبطولة الإفريقية التى نُظمت على أرض مصر.

أكدت عامر، فى حفل تكريم الشباب المتطوع فى تنظيم البطولة والذى أُقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور محمد فصل مدير البطولة، على دور شباب مصر فى تنظيم البطولة الإفريقية وما قدموه من عمل بإخلاص فى تنظيم البطولة إعلاءً لروح البطولة حيث بدأت مهامهم باستقبال اللاعبين والوفود بالمطار وصولاً لفنادق إقامتهم ومرافقة اللاعبين خلال أيام البطولة وأثناء المباريات فى المجموعات الستة، كما أن ذلك يثبت الثقة التى أولتها القيادة السياسية فى دور الشباب فى خدمة المجتمع وتنميته فى المجالات كافة.

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ووجهت مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية الشكر والتقدير إلى مؤسسات الدولة التنفيذية التى قامت بتقدير وتكريم متطوعي بطولة الأمم الإفريقية عقب انتهائها انطلاقاً من دورهم الملموس فى تنظيم البطولة والتمثيل المشرف أمام جميع وفود الدول التي شاركت في المحفل الإفريقي الرياضي، مشيرة أن احتفال اليوم يعطى لنا مفردات كثيرة فى مقدمتها التقدير والوفاء بحق الجهد وقيمة العمل المبذول من أبناء مصر فى خدمة وطنٍ يستحق منا الكثير.

وألمحت الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات إلى أن استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد إعلانها كدولة مستضيفة للبطولة بفترة قصيرة قبل انطلاق المنافسات، ضرب مثالاً واضحاً للعيان قدرة مصر على التحدى متغلبةً على عامل الوقت ومواجهة كافة الظروف والتحديات المحيطة، وتجهيز البنية الإنشائية من استادات رياضية بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وفى ختام حديثها أثناء احتفالية تكريم المتطوعين، وجهت مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر إلى الكابتن محمد فضل مدير البطولة على تنظيم احتفالية تكريم المتطوعين، وإلى كل الأجهزة المعنية بالدولة، وكافة أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وعلى رأسهم المهندس هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة، وجميع المشاركين فى احتفالية التكريم من السادة الأساتذة متخصصي اللغات الأجنبية بمختلف الجامعات أعضاء لجان الاختبارات والتقييم للشباب المتطوع، ومسئولى التدريب، والكابتن عز الدين أحمد رئيس مجموعة السويس، والسادة ممثلي فرق العمل بمجموعات الإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة والدفاع الجوى والسلام، وجميع الشباب المتطوعين ومرافقي المنتخبات، داعية الله أن ينعم على مصر بالخير والازدهار والتقدم والرخاء.