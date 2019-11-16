شكرا لقرائتكم رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد ببطولة افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأحرز مصطفى محمد 4 أهداف في البطولة وبات على بعد هدف واحد من معادله أوجينكارو ايتيبو لاعب نيجيريا الذي أحرز 5 أهداف في البطولة عام 2015، وهو أكثر لاعب يحرز عددا من الأهداف في بطولة واحدة.

وحصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتي انتهت بفوز الفريق القومي بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

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وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فاز على مالي بهدف وغانا بثلاثة أهداف لهدفين والكاميرون بهدفين لهدف.