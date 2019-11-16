شكرا لقرائتكم فيرستابن أول المنطلقين في جائزة البرازيل الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الهولندي ماكس فيرستابن فريقه رد بول في مركز أول المنطلقين لسباق جائزة البرازيل الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت وسينطلق سيباستيان فيتل سائق فيراري بجانبه من الصف الأول. وكان مركز أول المنطلقين في حلبة إنترلاجوس هو الثاني في مسيرة السائق الهولندي البالغ عمره 22 عاما. وتأهل لويس هاميلتون، الذي ضمن لقب السائقين للمرة السادسة في تكساس قبل أسبوعين، في المركز الثالث مع مرسيدس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيرستابن أول المنطلقين في جائزة البرازيل الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.