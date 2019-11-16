الاتفاق يلاقي العدالة في مباراة ودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يستضيف الاتفاق نظيره العدالة يوم الأحد على ملعب النادي في مباراة ودية مغلقة عن وسائل الإعلام والجماهير . ويستعد الاتفاق لمواجهة ضيفه اتحاد جدة في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم 24 من الشهر الجاري، بينما تم تأجيل لقاء الهلال والعدالة نظراً لارتباط الأول بإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني. وفاز الاتفاق في المباراة الودية التي جمعتهما الشهر الماضي بفضل هدف لاعبه فيليب كيش.

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