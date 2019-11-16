المنتخب السعودي الأولمبي يواجه البحرين في الدورة الدولية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مباراته الثالثة في الدورة الدولية التي تستضيفها الإمارات أمام البحرين يوم الأحد على ملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
ولعب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مباراتين في البطولة أمام كوريا الجنوبية والإمارات خسرهما بنتيجة 2-0.
ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند مطلع العام المقبل، والتي يسعى من خلالها إلى التأهل لأولمبياد طوكيو الذي يقام منتصف 2020.
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