شكرا لقرائتكم بلجيكا تكتسح روسيا في تصفيات كأس أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب البلجيكي مضيفه الروسي 4 - 1 يوم السبت في الجولة التاسعة من المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أوروبا 2020.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدمًا 3 - صفر، حيث تقدم ثورغان هازارد في الدقيقة 19 ، قبل أن يضيف شقيقه إيدن الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 71 سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، قبل أن يسجل جورجي ديجيكيا هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 27 نقطة ليتصدر المجموعة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني.