اتحاد جدة يمدد عقد مهاجمه البرازيلي رومارينيو









اسماء السيد - مدد اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عقد مهاجمه البرازيلي رومارينيو دا سيلفا لموسمين إضافيين حتى عام 2022.

وأعلن اتحاد جدة صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي تمديد عقد مهاجمه على حسابه في تويتر، قاطعاً الطريق أمام الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته نهاية الموسم الجاري في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها مع فريقه.

وقال النادي "تعلن إدارة نادي الاتحاد عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا لمدة موسمين، ليستمر في صفوف الفريق الاتحادي حتى عام 2022"، مضيفا "تمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم السبت بمقر النادي بحضور رئيس ادارة النادي انمار الحائلي ونائب الرئيس احمد كعكي والرئيس التنفيذي حمد الصنيع".

وتعاقد الاتحاد مع رومارينيو في آب/أغسطس 2018 لموسمين قادما من الجزيرة الإماراتي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد شريط فيديو يتضمن مراسم توقيع رومارينيو على تجديد تعاقده مع الفريق.

وأعرب الحائلي عن أمله في أن "يوفق اللاعب في مسيرته مع الفريق وان يواصل تقديم المستويات المميزة التي عرفت عنه منذ انتقاله إلى صفوف الاتحاد".

وخاض رومارينيو (28 عاما) 58 مباراة مع الاتحاد منذ انضمامه الى صفوفه سجل خلالها 32 هدفا منها 13 في الدوري.

وسبق لرومارينيو الدفاع عن الوان كورينثيانز والجيش القطري.