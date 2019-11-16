ويلز تعزز حظوظها في بلوغ النهائيات كأس أوروبا









اسماء السيد - عززت ويلز حظوظها في بلوغ نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بفوزها الثمين على مضيفتها أذربيجان 2-صفر السبت في باكو في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وحسمت ويلز نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجم يوفيل تاون الإنكليزي كيفر مور (10) ومهاجم بورنموث الإنكليزي هاري ويلسون (34).

وشهدت المباراة مشاركة نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل أساسيا، علما بأنه غاب عن الملاعب منذ المباراة بين منتخب بلاده وكرواتيا (1-1) في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب معاناته من إصابة على مستوى ربلة الساق.

وعاد رجال المدرب راين غيغز إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين وحققوا الفوز الثالث في التصفيات وصعدوا إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المجر الثانية والتي ارتاحت في هذه الجولة.

وتستضيف ويلز المجر في كارديف في قمة حاسمة في الجولة العاشرة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

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وتلعب كرواتيا المتصدرة (14 نقطة) مع ضيفتها سلوفاكيا الرابعة (10 نقاط) لاحقا، ويكفي الأولى وصيفة بطلة العالم التعادل للحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى العرس القاري.

وحذت سلوفينيا حذو ويلز وأنعشت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة السابعة بفوزها على ضيفتها لاتفيا بهدف وحيد سجله مدافع الضيوف إيغورس تاراسوفس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 53.

وانفردت سلوفينيا بالمركز الثالث مؤقتا برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين خلف النمسا الثانية والتي تستضيف جمهورية شمال مقدونيا لاحقا.

ويكفي النمسا التعادل لحسم البطاقة الثانية.

ملخص مباراة ويلز وأذربيجان: