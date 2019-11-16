الشقيقان هازارد يقودان بلجيكا لمواصلة العلامة الكاملة









اسماء السيد - قاد الشقيقان إدين وثورغان هازار منتخب بلدهما بلجيكا إلى مواصلة العلامة الكاملة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، بمساهمتها في الفوز على المضيفة روسيا 4-1 السبت في سان بطرسبورغ في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.

وفرض إدين، مهاجم ريال مدريد الإسباني نفسه نجما للمباراة بعدما صنع الهدف الأول لشقيقه مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني (19) وسجل ثنائية (33 و40)، وعزز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بالرابع (72)، فيما سجل جورجي دجيكيا (79) هدف الشرف لأصحاب الأرض.

ورفع إدين غلته من الأهداف إلى خمسة في سبع مباريات في التصفيات، وإلى 32 في 104 مباريات مع منتخب بلاده فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين لبلجيكا بفارق هدفين أمام شريكيه السابقين برنار فورهوف وبول فان هيمست، وبفارق 20 هدفا خلف لوكاكو المتصدر.

وجددت بلجيكا فوزها على روسيا بعدما كانت تغلبت عليها 3-1 في الجولة الاولى في 21 آذار/مارس الماضي، وحققت انتصارها التاسع تواليا في التصفيات وحسمت صدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 27 نقطة بفارق ست نقاط أمام روسيا، علما بأن المنتخبين كانا ضامنين تأهلهما إلى النهائيات.

وكانت بلجيكا بحاجة الى التعادل فقط لضمان إنهاء التصفيات في الصدارة، لكنها واصلت مشواره الرائع في التصفيات وحذت حذو إيطاليا التي حققت بدورها العلامة الكاملة في تسع جولات في التصفيات بعدما تغلبت على مضيفتها البوسنة الجمعة في المجموعة العاشرة.

ومنح ثورغان التقدم لبلجيكا عندما تلقى كرة من شقيقه إدين فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بمدافعين قبل أن يسددها قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرازيلي الأصل غييرمي كوستا ماركيش (19).

وأضاف إدين الهدف الثاني بتسديدة قوية "على الطائر" بيمناه من داخل المنطقة بعد تلقيه كرة رأسية من لوكاكو أسكنها على يسار غييرمي (33).

وأنقذ حارس ريال مدريد ثيبو كورتوا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لماغوميد اوزدوييف من خارج المنطقة (34).

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وعززت بلجيكا تقدمها عندما مرر مهاجم نابولي دريس مرتينز كرة الى صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس قبل أن يهيأها لإدين الذي تابعها داخل المرمى الخالي (40).

وجرب أليكسي ميرانتشوك حظه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة بين يدي كورتوا (66)، لكن لوكاكو ترجم أفضلية الضيوف بالهدف الرابع بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (72).

وهو الهدف السابع للوكاكو في خمس مباريات في التصفيات.

وسجل دجيكيا الهدف الوحيد لروسيا مستغلا كرة مرتدة من الحارس كورتوا اثر رأسية البديل دالير كوزياييف من مسافة قريبة (79).

وفي المجموعة ذاتها انتزعت اسكتلندا المركز الثالث من مضيفتها قبرص عندما تغلبت عليها 2-1 في نيقوسيا.

ومنح راين كريستي (12) وجون ماغين (53) هدفي اسكتلندا، ويورغيوس إفريم (47) هدف قبرص.

وهو الفوز الثاني على التوالي لاسكتلندا والرابع في التصفيات فرفعت رصيدها إلى 12 نقطة وتقدمت بفارق نقطتين عن قبرص التي منيت بخسارتها الخامسة في التصفيات وتجمد رصيدها عند 10 نقاط بفارق الاهداف امام كازاخستان الفائزة على مضيفتها سان مارينو بثلاثة اهداف لباختيار زاينوتدينوف (6) وغفورزهان سويومباييف (23) وأليكسي شتشوتكين (27) مقابل هدف لفيليبو بيراردي (77).

ملخص مباراة بلجيكا وروسيا: