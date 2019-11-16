شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: توقف الدوري سلاح ذو حدين وقادرين على استعادة حماس البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية للشباب حتى 22 نوفمبر الجاري، تعتبر سلاح ذو حدين.

وقال النحاس في تصريحات لـ ”الخليج 365”: فترة التوقف تعتبر سلاح ذو حدين وعلى الرغم من كونها فرصة لالتقاط الأنفاس إلا أنها أضرت بالفرق التي بدأت بشكل قوي وسيتطلب ذلك إعادة شحن حماس اللاعبين قبل استئناف المسابقة من جديد.

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أضاف مدرب المقاولون: قادرون على استعادة حماس البداية وهذا ما نعمل عليه خلال هذه الفترة عن طريق خوض وديات قوية مثل مواجهتي طنطا والطلائع.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري العام، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.