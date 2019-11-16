نشرة أخبار سوبر كورة.. بن شرقي يتوعد شيكابالا.. وبلجيكا تضرب روسيا برباعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي، عن التشكيل الرسمي لمنتخب الطواحين لمواجهة نظيره إيرلندا الشمالية على ملعب "ويندسور بارك" فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، فى الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020 . رضا عبد العال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة تعاقد مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى مع رضا عبدالعال لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لكرم جابر الذى تم إنهاء التعاقد معه عقب التعادل امام المنصورة فى الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى . Advertisements

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