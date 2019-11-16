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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 16 / 11 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي نرصدها في التقرير التالي:

أعلن الجهاز الفني للأهلي أن فريق الكرة سوف يغادر إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويلعب الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى المحلى، ثم يسافر فى اليوم التالى لتونس لمواجهة النجم الساحلى.

ينوى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الصاعدين والعائدين من الإصابة خلال ودية الفريق أمام الاتصالات، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب التتش. ويخوض الأهلى ودية الاتصالات بدون عدد كبير من لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى، وكذلك الثنائى الأجنبى على معلول وجيرالدو لتواجدهما مع منتخبات بلادهما. Advertisements ويخوض منتخب مصر مباراة أمام جزر القمر الاثنين المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بينما يخوض المنتخب الأولمبى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة لألمبياد طوكيو 2020. حمدي فتحي يطير الى المانيا خلال ساعات لأجراء جراحة "غضروف الركبة" يتوجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي إلى المانيا، اليوم السبت، من أجل جراحة غضروف الركبة بعد استخراج التأشيرة خلال الأيام الماضية، وبذل جهاز الكرة بالأهلي مجهوداً كبيراً لإنهاء إجراءات سفر اللاعب سريعاً لإجراء الجراحة وبدء مرحلة التأهيل مبكراً، تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر.

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