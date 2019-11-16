شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتأهلين لأولمبياد طوكيو ببطولة المراسم الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم السبت منافسات الجولة الأخيرة من بطولة المراسم الدولية للفروسية التى أقيمت على ملاعب رباب للفروسية بمنطقة سقارة تحت اشراف الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب.

حضر حفل الختام عدد من رؤساء الاتحادات والأندية الذى حرصوا على حضور ختام الجولة الأخيرة لبطولة المراسم الدولية التى شهدت مشاركة العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية وأمريكا الشمالية.

شهد حفل الختام تكريم فرسان مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب نحو 60 عام عن المشاركة فى الأولمبياد وهم سامح الدهان وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ونائل نصار وعلاء ميسرة وكريم الزغبي.

تم تكريم منتخب مصر الحاصل على الميدالية ألفضية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب وأيضا منتخب مصر العسكرى ألفائز ببطولة "الكلا" وهم غإلى صفى الدين ومحمد فوزى ومحمود زقزوق وأحمد بكر وسيد جلال والمدير ألفنى للمنتخب اللواء عاطف العطار .

وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اتحاد ألفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالإنجازات التى يحققها فرسان مصر فى ألفترة الحالية والنجاح فى التأهل للأولمبياد لأول مرة منذ 60 عام وهو إنجاز كبير بجانب ألفوز ببطولة العالم العسكرية "للكلا" وفضية دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت فى الرباط وهذه الإنجازات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح فى كل الرياضات وتؤكد دعم الدولة المستمر فى ظل رعاية ودعم الرئيس عبد ألفتاح السيسى للرياضة والرياضيين واستضافة مصر لهذه الأحداث الكبرى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.



بطولة المراسم الدولية للفروسية (2)



بطولة المراسم الدولية للفروسية (3)



بطولة المراسم الدولية للفروسية (4)



بطولة المراسم الدولية للفروسية (1)

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حضر حفل الختام عدد من رؤساء الاتحادات والأندية الذى حرصوا على حضور ختام الجولة الأخيرة لبطولة المراسم الدولية التى شهدت مشاركة العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية وأمريكا الشمالية.

شهد حفل الختام تكريم فرسان مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب نحو 60 عام عن المشاركة فى الأولمبياد وهم سامح الدهان وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ونائل نصار وعلاء ميسرة وكريم الزغبي.

تم تكريم منتخب مصر الحاصل على الميدالية ألفضية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب وأيضا منتخب مصر العسكرى ألفائز ببطولة "الكلا" وهم غإلى صفى الدين ومحمد فوزى ومحمود زقزوق وأحمد بكر وسيد جلال والمدير ألفنى للمنتخب اللواء عاطف العطار .

وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اتحاد ألفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالإنجازات التى يحققها فرسان مصر فى ألفترة الحالية والنجاح فى التأهل للأولمبياد لأول مرة منذ 60 عام وهو إنجاز كبير بجانب ألفوز ببطولة العالم العسكرية "للكلا" وفضية دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت فى الرباط وهذه الإنجازات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح فى كل الرياضات وتؤكد دعم الدولة المستمر فى ظل رعاية ودعم الرئيس عبد ألفتاح السيسى للرياضة والرياضيين واستضافة مصر لهذه الأحداث الكبرى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.