سوبر كورة.. تعديلات جديدة منتظرة بجدول مباريات الدوري بعد غلق ملعب برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأغلق ملعب استاد برج العرب رسميا وتم بدء أعمال الصيانه للمستطيل الأخضر بالكامل وعمل شبكة صرف جديدة بالإضافة إلى تركيب نجيله جديده عقب تعرض ارضيه الملعب للاهلاك بالكامل. Advertisements ووفقا لمصدر مطلع فإن اتحاد الكرة سيجري تعديلات للمباريات المرتقبة علي نفس الملعب خلال الأشهر الثلاث المقبلة. لمعرفة التعديلات المنتظرة بجدول مباريات الدوري بعد غلق ملعب برج العرب عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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