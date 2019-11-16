شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة بخوض مبارياته على ستاد القاهرة ويفصله "خطوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك عن حصول النادى الأبيض على موافقة من هيئة ستاد القاهرة لخوض مباريات الفريق الأبيض المختلفة على الاستاد الدولى عقب نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المُقامة حاليًا فى مصر.

تابع المصدر ذاته إن إدارة الزمالك قامت بعد ذلك بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن الحصول على موافقة الجهات الأمنية بشأن الأمر وإن اتحاد الكرة قام بإرسال خطاب للأمن وأرسل للزمالك خطابًا بتلك المسألة.

وبذلك سينقل الزمالك مبارياته المحلية والأفريقية على ستاد القاهرة الدولى حيث يخوض الفريق مبارياته هذا الموسم على ستاد السلام انتظارا لنهاية البطولة والعودة لخوض المباريات على ستاد القاهرة عقب الخطوة الأخيرة التى تنتظرها إدارة الأبيض وهي وصول الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لاتحاد الكرة خلال الفترة الجارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى حالياً فى المباراة التى ستقام يوم 25 من شهر فبراير الجارى، على ستاد السلام، لكون الفريق البترولى صاحب الملعب وقام بتحديد الاستاد الأخير لاستضافة المباراة فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز ثم سيخرج الأبيض لملاقاة مازيمبى فى الكونغو، فى اللقاء المحدد له 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز وبذلك ستكون عودة الأبيض إلى ستاد القاهرة فى شهر ديسمبر المقبل.