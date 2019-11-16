شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع الحونة 1/1 وديا استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره الجونة بهدف لمثله ودياً، في المباراة التي جمع الفريقين اليوم السبت، فى اللقاء الودى الثاني لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام فى زهراء مدينة نصر، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدورى العام.

وسجل حسن يوسف هدف أسوان فيما أحرز ولتر صمويل هدف الجونة.الجونة

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وكان أسوان قد خسر أمام المقاصة بنتيجة 2/0 في أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة استعداداً للمقاولون العرب في الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد محمود سمكة إدارى فريق أسوان أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف