شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شيكابالا يسخر من بن شرقي والمغربي يتوعد بالرد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، فى وصلة هزار مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال تواجدهما فى غرف خلع الملابس بالقلعة البيضاء.

وقام الفهد الأسمر بمداعبة بن شرقى زميله بالفريق، بعد الزى الذى اعتاد الأخير على ارتدائه خلال ذهابه لمقر النادى بميت عقبة للمشاركة فى التدريبات، وطلب شيكابالا خلال وصلة الهزار مع اللاعب المغربي أن ينهض حتى يشاهد ملابسه، ليلقبه شيكابالا بعدها بـ"شعبولة".

وتوعد أشرف بن شرقى شيكابالا بأن يكون الرد على تلك المداعبة داخل أرض الملعب وأمام جميع زملائهم بالفريق.

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ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة حرس الحدود، وديًا فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الزمالك لمواجهة انبى، المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجاري، في الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

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