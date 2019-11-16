شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش بعد انتهاء الراحة السلبية والان مع تفاصيل الخبر
وحرص الخواجة السويسرى على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وطارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش وأطمئن المدير الفني من طيبيب الفريق عن أحوال المصابين ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي الذى يخضعون له حالياً.
وتضم قائمة المصابين في الأهلى حالياً كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ويستعد الأهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر على استاد رادس وذلك ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
كما أدى المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، برنامج استشفائي بعد ظهوره اليوم السبت فى مران الفريق عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر واكتفى اللاعب المالي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق.
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