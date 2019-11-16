شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اكرم توفيق فى تدريبات المنتخب الاولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاءت الكدمة في الركبة اليمنى وغادر بعدها المران حيث خضع للفحص من الدكتور ايمن زين طبيب الفريق.
وفضّل زين عدم مشاركة توفيق في باقي المران حيث خضع لجلسات ثلج على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة.
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