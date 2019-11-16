شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اكرم توفيق فى تدريبات المنتخب الاولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاءت الكدمة في الركبة اليمنى وغادر بعدها المران حيث خضع للفحص من الدكتور ايمن زين طبيب الفريق. Advertisements وفضّل زين عدم مشاركة توفيق في باقي المران حيث خضع لجلسات ثلج على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة. وبدأ المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم افريقيا تحت 23 سنة يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

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