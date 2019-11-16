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تفاصيل أضخم سباق دراجات بالعالم "GP moto 2019".. تذكرة التشجيع بـ2000 يورو والدراجة النارية بملايين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشاق سباقات السرعة خاصة الدراجات النارية على موعد جديد لواحدة من أقوى وأقدم سباقات الدراجات النارية فى العالم، وهو سباق GP moto 2019، والذى يعقد بمدينة فالنسيا بأسبانيا، على مدار يومى الأحد والاثنين، ويشارك به 40 متسابقا يسعون لجمع أكبر عدد من النقاط.

 

ويعد سباق GP moto 2019 للدراجات النارية، من أقدم وأعرق السباقات في العالم، ويرجع تاريخ البطولة العالمية لما يقرب من 71 عام، وتستغرق مدتها سنويا نحو 4 أشهر وتقام بعدة بلدان وتفوز الفرق الحاصلة علي أكبر عدد من النقاط. 

 

وتقام المحطة الإسبانية داخل حلبة "ريكاردو تورمو"، بمدينة فالنسيا، حيث تنطلق غدا نهائيات المسابقة، لاختيار أسرع الفرق المشاركة. 

 

”الخليج 365” كان حاضرا فى التحضيرات لمسابقة GP moto 2019، والتى تجرى بشكل معقد للغاية بداية من تجهيز البطانة الخاصة التي يرتديها السائقين، حيث يراعي في تصميمها توفير عناصر الآمان للسائق بداية من الجلد المصنع والذى- يقول بعض المتسابقين- إنه مصنوع من جلد الكنجارو وأيضا الخيوط المستخدمة والعناصر المؤمنة للساقين والذراعيين، ويصل سعر البدلة الواحدة 1500 دولار، أما الدراجات النارية المستخدمة، فهى ليست للبيع، وقد يصل سعرها ملايين اليوروهات- حسبما أكد بعض منظمين لـ"الخليج 365".

 

وللراغبين فى حضور السباق، فأن تذكرة الحضور الواحدة تصل إلى 2000 يورو، وتشمل جميع الفعاليات المتاحة فى المسابقة. 

 

وترعى شركة فيليب موريس انترناشونال وهى واحدة من أكبر شركات التبغ في العالم فريق دوكاتي كورس Mission Winnow الرائد في سباق الدراجات، حيث يعمل الطرفان في إطار تسخير الابتكار والتكنولوجيا والعلم للوصول نحو الأفضل والتحسين الدائم كل في مجاله. 

 

ويشارك في تصفيات اليوم ما يقرب من 40 دراجة لاختيار الأسرع والحاصلين على أعلى نقاط للمشاركة بنهائيات المحطة الإسبانية غدًا وعددهم 20 دراجة. 

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وتقام البطولة التى ينظمها الاتحاد الدولى للدراجات النارية في نسختها 71 فى دول مثل للمملكة المتحدة، إيطاليا، اسبانيا،  تايلاند، اليابان، ماليزيا، النمسا، المانيا، التشيك، إيطاليا، فرنسا وبعض دول أخرى. 

 

 

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المشاركون فى البطولة 

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جانب من البطولة 

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مشاركة اطفال فى البطولة 

 

 

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بطولة الدراجات النارية 

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كبرى الشركات تشارك فى البطولة 

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جانب من الحضور 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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