مدرب جنوب أفريقيا الأولمبي: أتينا لمصر للتتويج باللقب والتأهل لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ديفيد موتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه فريقه أتى لمصر من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، مشيرا إلى أنه كان لديه ثقة في عبور دور المجموعات.

مصر ستواجه جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء القادم في استاد القاهرة الدولي، بالدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وقال موتواني في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، إن منتخب بلاده يملك جيلا جيدا من اللاعبين في هذا السن يمكنه تحقيق لقب أفريقيا تحت 23 سنة.

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وأضاف:" نحاول أن نبني أنفسنا والتطوير في جنوب أفريقيا، ولذلك فقد جئنا إلى مصر من أجل اللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو".

وأوضح، أن قارة أفريقيا تستحق أن تنافس على لقب كأس العالم، بسبب ما يوجد بها منتخبات كبيرة.

وأتم تصريحاته:" البنية التحتية في مصر جيدة جدا، ونحن أيضا نحاول تطوير أنفسنا والموارد جيدة جدا أيضا، ولدينا قدر كبير من التنافسية لذلك الرغبة في الاحتراف موجودة لكنها ليست بالقدر الكافي".