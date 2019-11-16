قبل مواجهة مصر.. التوقف الدولي يثير قلق مدرب جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أبدى ديفيد موتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، قلقه من إمكانية رحيل عدد من لاعبي فريقه نحو أنديتهم بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وأشار موتواني في تصريحات نشرها موقع سويتان لايف الجنوب أفريقي، إلى أنه يثق في خوض لقاء مصر كامل العدد، في الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

مدرب جنوب أفريقيا تحدث عن الأمر بعد سؤاله عن إمكانية بقاء كل لاعبي فريقه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي يوم الأربعاء القادم، فيما تمتد البطولة الأفريقية حتى يوم الجمعة.

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وقال موتواني: "لا استطيع التأكيد على أن اللاعبين المتواجدين معي حاليًا سيظلون معنا حتى نهاية البطولة، ولكن ما أثق فيه أنهم سيتواجدون في مواجهة مصر".

وأكمل: "لذلك خوفي يأتي من إمكانية رحيلهم بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي يوم الأربعاء القادم، بعد خوضهم مباراة مصر".

واختتم: "أثق في أنديتنا تمامًا، إذا صعدنا للمباراة النهائية أتوقع تصرف محترم منهم، وأن يسمحوا للاعبين بالبقاء معنا حتى اليوم الأخير من البطولة".

الجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا ستواجه مصر يوم الثلاثاء القادم في قبل نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، فيما تقام المواجهة النهائية يوم الجمعة المقبل.