"صلاح ضمن 6 لاعبين".. ليفربول تحت التهديد قبل مباراة بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول أصبح مهددًا بدخول مباراة كريستال بالاس بدون ستة لاعبين في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح يعاني من مشاكل في الكاحل تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بالأسبوع الثامن قبل أن تتجدد الإصابة في مباراة مانشستر سيتي الماضية.
ولفتت الصحيفة أن صلاح لم يكن متواجدًا مع المنتخب المصري خلال مباراتي كينيا وجزر القمر في إطار تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون 2021.
ويأمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لتجهيز صلاح قبل مباراة السبت حيث منحه فرصة العلاج خارج ميلوود (مقر تدريبات ليفربول).
وأضافت الصحيفة أن أندري روبيرتسون ظهير أيسر الفريق قد يكون بعيدًا عن مباراة بالاس بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل حيث يحتاج الدولي الأسكتلندي للراحة لما يقرب من أسبوعين ونصف.
أجدد الإصابات التي ضربت ليفربول مؤخرًا كان بإصابة الثنائي جوردان هندرسون وجو جوميز مع المنتخب الإنجليزي الأمر الذي جعل الثنائي يخرجان من تشكيلة إنجلترا قبل مباراة كوسوفو حيث يعاني قائد ليفربول من إصابة في الركبة، بينما تعرض مدافع الفريق بإصابة في الركبة.
وأصبح ثنائي الفريق جويل ماتيب وشيردان شاكيري رسميًا غير متواجدان في مباراة بالاس بسبب الإصابة حيث يعاني المدافع الكاميروني من إصابة في الركبة لكن من المحتمل أن يعود شاكيري بداية من الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، في المقابل يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن "الريدز".
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