صور.. صبحي وحطب يكرمان فرسان مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو وأبطال العالم

اختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الأخيرة من بطولة المراسم الدولية للفروسية التي أقيمت على ملاعب رباب للفروسية بمنطقة سقارة تحت إشرف الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب.

حضر حفل الختام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الذي حرصوا على حضور ختام الجولة الأخيرة لبطولة المراسم الدولية التي شهدت مشاركة العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية وأمريكا الشمالية.

شهد حفل الختام تكريم فرسان مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب نحو 60 عام عن المشاركة في الأولمبياد وهم سامح الدهان وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ونائل نصار وعلاء ميسرة وكريم الزغبي.

تم تكريم منتخب مصر الحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب وأيضا منتخب مصر العسكري الفائز ببطولة "الكلا" وهم غالي صفي الدين ومحمد فوزي ومحمود زقزوق وأحمد بكر وسيد جلال والمدير الفني للمنتخب اللواء عاطف العطار .

وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالإنجازات التي يحققها فرسان مصر في الفترة الحالية والنجاح في التأهل للأولمبياد لأول مرة منذ 60 عام وهو إنجاز كبير بجانب الفوز ببطولة العالم العسكرية "للكلا" وفضية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في الرباط وهذه الإنجازات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح في كل الرياضات وتؤكد دعم الدولة المستمر في ظل رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضيين وإستضافة مصر لهذه الأحداث الكبرى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.

ووجه المهندس هشام حطب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضورة اليوم لختام بطولة المراسم الدولية للفروسية وحرصه على تكريم فرسان مصر الأبطال ودعمهم في ظل التعاون المثمر بين جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى مصلحة

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لاتحاد الفروسية المصري واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وأن التناغم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والإتحادات أحد أسباب النجاح في الفترة الحالية وأن مصر تتطلع لمزيد من الإنجازات في الرياضة. تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح في كل الرياضات وتؤكد دعم الدولة المستمر في ظل رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضيين وإستضافة مصر لهذه الأحداث الكبرى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.ووجه المهندس هشام حطب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضورة اليوم لختام بطولة المراسم الدولية للفروسية وحرصه على تكريم فرسان مصر الأبطال ودعمهم في ظل التعاون المثمر بين جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى مصلحة الرياضة المصرية ورفع رايتها عاليه في جميع المحافل الدولية.ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لاتحاد الفروسية المصري واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وأن التناغم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والإتحادات أحد أسباب النجاح في الفترة الحالية وأن مصر تتطلع لمزيد من الإنجازات في الرياضة. Advertisements

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