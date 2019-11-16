بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بتصفيات يورو 2020

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة منتخب ألمانيا مع نظيره روسيا البيضاء، التي تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس امم أوروبا " يورو 2020.

أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب

ألمانيا تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة روسيا البيضاء، في المباراة التي تقام بينهما في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من مرحلة

المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وجاء تشكيل المانشافت على النحو التالي :

حراسة المرمى : مانويل نوير.

Advertisements

خط الدفاع : كوخ، جينر،كيميتش شولز.

خط الوسط: كروس، جورتسكا، جوندوجان، جنابري، كلوسترمان.

خط الهجوم :فيرنر.

جدير بالذكر ان منتخب ألمانيا يحتل وصافة مجموعته برصيد 15 نقطة خلف منتخب هولندا متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يحتل منتخب روسيا البيضاء المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء