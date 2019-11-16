أعرب عمر ساجد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس عن سعادته عقب التغلب علي نظيره نهضة العامرية بثلاثية نظيفة والتأهل رسمياً لدور ال32 من بطولة كأس مصر.
وكان تصدي حارس دكرنيس في لقاء اليوم للعديد من الكرات دور كبير في الخروج من المباراة بشباك نظيفة.
وقال ساجد في تصريحات خاصة
وقال ان هدفهم في دكرنس هو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز وسط الكبار لإسعاد جماهيرهم المتعطشة للتواجد في دوري الدرجة الأولى.
ولعب ساجد البالغ من العمر23 عاما للعديد من الأندية وعلي رأسهم انبي الذي ظل في صفوفة ٧ سنوات وانضم للمريخ البورسعيدي سنه علي سبيل الإعارة من من انبي ولعب لوادي دجله سنه وسبق له الانضمام لمنتخب الشباب ٢٢ سنه.
يذكر ان دكرنس يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني بعد مرور اربع جولات برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن فاركو المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس دكرنس الواعد عمر ساجد: هدفنا الصعود للدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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