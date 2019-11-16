يواخيم لوف يعلن تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة روسيا البيضاء بتصفيات يورو 2020

أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة روسيا البيضاء، في المباراة التي تقام بينهما في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2020". المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2020". وجاء تشكيل المانشافت على النحو التالي : حراسة المرمى : مانويل نوير. خط الدفاع : كوخ، جينر، Advertisements كيميتش شولز. كيميتش شولز. خط الوسط: كروس، جورتسكا، جوندوجان، جنابري، كلوسترمان. خط الهجوم :فيرنر. جدير بالذكر ان منتخب ألمانيا يحتل وصافة مجموعته برصيد 15 نقطة خلف منتخب هولندا متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يحتل منتخب روسيا البيضاء المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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