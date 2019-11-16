بث مباشر .. شاهد مباراة هولندا في مواجهة إيرلندا الشمالية بتصفيات يورو 2020

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة هولندا ضد ايرلندا الشمالية والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ويندسور بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020 .

وكان الجهاز الفني لمنتخب هولندا بقيادة رونالد كومان المدير الفني ، قد أعلن عن التشكيل الرسمي للطواحين في مواجهة إيرلندا الشمالية

وضم تشكيل الطواحين كل من

ياسبر سيليسن في حراسة المرمى .

دي ليخت ، فان دايك ، فيلتمان ، بليند للدفاع.

مارتن دي رون ، فان دي بيك ، فرنكي دي يونج في خط الوسط.

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ويقود الهجوم الثلاثي ، ستيفن بيرخويس ، بابل ، برومس .

ويدخل منتخب هولندا اللقاء وهو في صداراة

جدول ترتيب المجموعة الثالثةبرصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ألمانيا صاحب الوصافة، وبفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو يوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة في الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دوري الأمم العام المقبل.

شاهد مباراة هولندا وايرلندا الشمالية بتصفيات يورو 2020