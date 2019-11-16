بث مباشر.. مباراة هولندا وإيرلندا الشمالية بتصفيات "يورو 2020"

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب هولندا مع نظيره إيرلندا الشمالية، التي تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا" يورو 2020.

وأعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيرلندا الشمالية، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما في

العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وجاء تشكيل الطواحين على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: فيريجيل فان دايك، ماتياس دي ليخت، فيلتمان، بيلند.

خط الوسط: فان دي بيك، فرينكي دي

يونج، دي روون، بيرجويس.خط الهجوم: بروميس، بابل.

فيما جاء تشكيل منتخب إيرلندا الشمالية الذي أعلنه مديره الفني على النحو التالي:

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حراسة المرمى : بايلي بيكوك فاريل.

خط الدفاع : كريغ كاثكارت، جوني إيفانز، لويس، ماكناير.

خط الوسط : دالاس، ديفيز، سافيل.

خط الهجوم : ماجنيس، وايت.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا يتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع المنتخب الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يأتي منتخب إيرلندا الشمالية خلفهما في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

مباراة هولندا وإيرلندا الشمالية